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Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις από φορτηγά σε ένα 24ωρο: Νεκροί 72χρονη και 75χρονος σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση και για τα δύο δυστυχήματα

Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις από φορτηγά σε ένα 24ωρο: Νεκροί 72χρονη και 75χρονος σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:25

Δύο ακόμη τραγωδίες σημειώθηκαν στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο ηλικιωμένοι σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο το απόγευμα της Τρίτης (2/6)

Σύμφωνα με πληροφορίες, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 όταν 72χρονη παρασύρθηκε από φορτηγό στην λεωφόρο Τυρταίου στις Αφίδνες Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Στις αρχές οδηγήθηκε ο οδηγός, 64 ετών ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

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Λίγο νωρίτερα, στις 16.50, στη συμβολή της Λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τις 20:00.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, 54χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση και για τα δύο δυστυχήματα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι παρασύρσεις.

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