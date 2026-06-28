Πρόστιμο σε 79χρονο στη Νέα Μάκρη που έψηνε την ώρα του συναγερμού για φωτιά – Συνελήφθησαν δυο άτομα σε σκοπευτήριο στις Αφίδνες

Σε δυο συλλήψεις και ένα χρηματικό πρόστιμο προχώρησε η Πυροσβεστική για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας στην Αττική.

Συγκεκριμένα, στη διερεύνηση δύο ακόμη περιστατικών παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, που καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Ειδικότερα, στις Αφίδνες Αττικής, στις 11:07, σε χώρο σκοπευτηρίου διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, λόγω του πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Από την προανάκριση που διενήργησε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο ημεδαποί, ένας 44χρονος άνδρας και μία 59χρονη γυναίκα, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Επίσης, στη Νέα Μάκρη Αττικής, στις 12:38, 79χρονος ημεδαπός προέβη σε χρήση συσκευής έψησης (μεταλλικής ψησταριάς), κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Για το περιστατικό επιλήφθηκε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενώ στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 560.470,41 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 125 (93,94%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,06%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.