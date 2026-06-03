Μενίδι: ΙΧ που έβγαινε από πάρκινγκ παρέσυρε 3χρονο κοριτσάκι – Σε σοβαρή κατάσταση στο Παίδων

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου κοριτσιού σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 2/6 στο Μενίδι.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος την ώρα που έβγαινε από θέση στάθμευσης, παρέσυρε το ανήλικο κοριτσάκι, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 3χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν πως είναι αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς του παιδιατρικού νοσοκομείου να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.