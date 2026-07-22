Φωτιά στις Αφίδνες Αττικής κοντά στην Εθνική Οδό – Στην μάχη 3 εναέρια μέσα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) για φωτιά στις Αφίδνες Αττικής που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πριν τα διόδια στο παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι μεγάλη καθώς σήμερα οι περιοχές της Αττικής βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.

Λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς στις Αφίδνες Αττικής έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το Καπανδρίτι.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

“Red Code” και σήμερα στην Αττική και σε άλλες 6 περιφέρειες

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα Τετάρτη 22/7 η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE»:

⁃ η Περιφέρεια Αττικής,

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⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

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⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

⁃ Περιφέρεια Θεσσαλίας,

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⁃ οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

⁃ η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.