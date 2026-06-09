Τραγωδία στην Περαία Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε νεκρή 74χρονη από την Σερβία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας Θεσσαλονίκης 74χρονη υπήκοος Σερβίας.

Αρχικά, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου« όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

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Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.