Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Η γυναίκα του τον εντόπισε αναίσθητο
Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα, το Σάββατο (28/03), προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, η γυναίκα του τον εντόπισε αναίσθητο στο σπίτι τους στην Πάτρα. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
