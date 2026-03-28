Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω Ημιμαραθωνίου

Ποια δρομολόγια δεν θα πραγμαοποιηθούν

Hellenic Train: Ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω Ημιμαραθωνίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αύριο, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Αμαξοστοιχίες

  • 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Ρίο
  • 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο – Αγ. Ανδρέας

Λεωφορεία

  • C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – ‘Αγιος Βασίλειος
  • C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα ‘Αγιος Βασίλειος – Καστελόκαμπος
  • C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο
Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ