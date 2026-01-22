Τραγωδία στην Ελευσίνα – Βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων

Ανείπωτη τραγωδία στην Ελευσίνα καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1 εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στην οικία του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις γκαζιού.

Στο σημείο, βρέθηκε άμεσα ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχειρούν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.