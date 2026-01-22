Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Τραγωδία στην Ελευσίνα – Βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ανείπωτη τραγωδία στην Ελευσίνα καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1 εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στην οικία του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις γκαζιού.

Στο σημείο, βρέθηκε άμεσα ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχειρούν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

