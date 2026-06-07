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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.

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Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

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