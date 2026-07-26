Αγία Παρασκευή: Σουδανός κατέβηκε στις ράγες του Μετρό και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) όταν άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν κατέβηκε στις ράγες του Μετρό της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 15:25 το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για άνδρα που είχε εισέλθει στις σιδηροδρομικές γραμμές από τον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και κινούνταν μέσα στο τούνελ προς την κατεύθυνση του Χαλανδρίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν περιπολία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς η παρουσία του άνδρα στις γραμμές δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των γραμμών του Μετρό

Χωρίς να χάσουν χρόνο, κατέβηκαν στις αποβάθρες και εισήλθαν στο τούνελ, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από τις γραμμές, παρά τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η παρουσία τους σε χώρο με ηλεκτροφόρες εγκαταστάσεις.

Λίγο αργότερα εντόπισαν τον άνδρα και του ζήτησαν να εξέλθει από τη σήραγγα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αστυνομική αναφορά, εκείνος δεν υπάκουσε στις εντολές τους και φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς και επιχειρώντας να διαφύγει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναζε φράσεις όπως «Allahu Akbar» και «Ramazan Bayram», καθώς και άλλες εκφράσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας κλωτσούσε, έφτυνε και επιχειρούσε να χτυπήσει τους αστυνομικούς με γροθιές, αγκώνες και το κεφάλι του, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.