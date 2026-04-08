Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08.04) στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 59χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν τις 17:00, στην οδό Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, με δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά από την κλήση στο 166. Στη συνέχεια κατέφθασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα για την παροχή βοήθειας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η 59χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.