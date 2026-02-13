Λούτσα: Σε δέντρο «καρφώθηκε» το όχημα με τον νεκρό 15χρονο που εκσφενδονίστηκε από το τζάμι – «Τι έκανα», φώναζε ο οδηγός

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13.02) στη Λούτσα, με έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο συνομίληκούς του να τραυματίζονται σοβαρά, όταν το αυτοκίνητό στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν λίγο μετά τις 17.00 στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο 15χρονος πήρε το δεύτερο κλειδί από το αυτοκίνητο των γονιών του κι άρχισε να κάνει βόλτα με τους φίλους του στην ευρύτερη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κι ενώ το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξέφυγε της πορείας του και «καρφώθηκε» πάνω σε δέντρο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο συνοδηγός του οχήματος εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με το Mega, ο ανήλικος οδηγός, μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο άρχισε να φωνάζει «τι έκανα».

Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ, από τους δύο τραυματίες, ο συνοδηγός του οχήματος είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τα στελέχη της τροχαίας να πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.