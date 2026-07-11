Βαρυμπόμπη: Γνωστή influencer ήρθε στα χέρια με ιερέα για το κόστος του γάμου – «Ξέρεις ποια είμαι εγώ;»

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο που προκάλεσε έντονες συζητήσεις σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε γνωστό κτήμα εκδηλώσεων στη Βαρυμπόμπη.

Πρωταγωνίστρια του περιστατικού ήταν μια 39χρονη influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι, η οποία συνόδευε την 33χρονη στενή της φίλη, η οποία είχε αναλάβει χρέη κουμπάρας σε γαμήλια τελετή στο παρεκκλήσι του κτήματος.

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Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης, με την 39χρονη να παρεμβαίνει ενεργά ως «διαπραγματεύτρια» στο πλευρό της κουμπάρας.

Κατά τη διάρκεια των συνεννοήσεων για τα έξοδα του μυστηρίου και της δεξίωσης, η influencer ενεπλάκη σε σφοδρό φραστικό διαπληκτισμό με τον 63χρονο εφημέριο, μόλις εκείνος την ενημέρωσε για τις οικονομικές υποχρεώσεις της τελετής.

Πρόταση για «ανταλλακτική» διαφήμιση

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κληρικός στο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE», η 39χρονη, γνωστή για την οξυθυμία της, πρότεινε αρχικά να της γίνει έκπτωση στο κόστος της δεξίωσης με αντάλλαγμα την προβολή του κτήματος μέσω αναρτήσεων (posts) στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, πρόταση η οποία απορρίφθηκε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο 63χρονος ιερέας ανέλυσε στην κουμπάρα τα πάγια έξοδα, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 300 ευρώ για τις αμοιβές του ιερέα και των ψαλτών, και από 100 έως 500 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα του ναού.

«Ξέρεις ποια είμαι εγώ;»

Η ανακοίνωση των ποσών προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της influencer, η οποία απευθύνθηκε με απαξιωτικό ύφος στον ιερέα λέγοντάς του: «Ξέρεις ποια είμαι εγώ; Και μόνο που θα βρεθώ στον γάμο, θα γίνεις γνωστός κι εσύ και το κτήμα, θα μας παίξουν τα κανάλια!

Μην τολμήσεις να μας ξαναζητήσεις λεφτά». Από την πλευρά του, ο κληρικός της κατέστησε σαφές ότι η δημοσιότητα δεν αφορά το λειτούργημά του και ότι οι προβλεπόμενοι κανόνες εφαρμόζονται οριζόντια για όλους τους πιστούς, δίχως εξαιρέσεις.

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Η τοποθέτηση του ιερέα φαίνεται πως εξόργισε ακόμη περισσότερο την influencer, με αποτέλεσμα το επεισόδιο να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE» ότι η 39χρονη εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του κληρικού με βαρείς χαρακτηρισμούς.

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Μάλιστα, σε κατάσταση έξαψης, σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο απειλώντας τον με οπτικοακουστική καταγραφή, ενώ του φώναζε: «Θα δεις τι θα σου κάνω, θα μάθει όλο το πανελλήνιο αυτό το αίσχος!».

Το επεισόδιο έληξε με την πυροσβεστική παρέμβαση του ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος κατάφερε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο 63χρονος ιερέας αποχώρησε από τον χώρο, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

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Τελικά, ο γάμος πραγματοποιήθηκε κανονικά στο εκκλησάκι του κτήματος, αλλά το μυστήριο τελέστηκε από άλλον ιερέα, τον οποίο κάλεσε εσπευσμένα η κουμπάρα.