Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Νεκρός 15χρονος μετά από τροχαίο – Οδηγούσε αυτοκίνητο των γονιών του, τραυματίστηκαν δύο συνομίληκοί του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13.02) στη Λούτσα με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 15χρονου και τον τραυματισμό δύο ακόμη συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας από τους ανήλικους ξέφυγε της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 15χρονος οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του, όταν το όχημα ξεκίνησε να κάνει τούμπες κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ, από τους δύο τραυματίες, ο συνοδηγός του οχήματος είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τα στελέχη της τροχαίας να πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.