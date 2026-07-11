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Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου

Συνολικά 53.256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.818 δικαιούχους

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 53.256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.818 δικαιούχους, από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

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  • από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 14 Ιουλίου, θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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