Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μεταφορική επιχείρηση και καρότσα φορτηγού τα ξημερώματα στο Καλοχώρι

Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 00:20. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

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Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό.