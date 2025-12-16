Τραγωδία στη Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά για να αποφύγει τον έλεγχο και πνίγηκε

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λευκάδα, όταν ένας 50χρονος πνίγηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, όταν προσπάθησε να καταπιεί μία σακούλα νάιλον που περιείχε ναρκωτικά για να τα κρύψει.

Σύμφωνα με όσα γράφει το agriniopress.gr οι αστυνομικοί, χθες, Δευτέρα (15/12), βρίσκονταν λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας και έκαναν σήμα στον 50χρονο να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε για έλεγχο. Όμως στην προσπάθεια να κρύψει τα ναρκωτικά που είχε μαζί του, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης.

Ωστόσο η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται.

Ο 50χρονος δυσφορούσε έντονα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου η κατάσταση του πλέον έγινε κρίσιμη.

Εκείνος διασωληνώθηκε, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν και λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.