Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρές δυο γυναίκες σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν πριν ένα μήνα δύο νεαροί (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 στη Λέσβο καθώς δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα συνέβησαν στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας, όταν το όχημα που επέβαιναν μια γυναίκα από την Ελλάδα και μια από την Αυστραλία, ανετράπη της πορείας του σε και έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

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Η μια γυναίκα εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η δεύτερη κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο σημείο που έχασαν οι δύο γυναίκες τη ζωή τους, πριν από ένα μήνα είχαν σκοτωθεί ένας 18χρονος και ένας 16χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν στο σημείο. Η κυκλοφορία περιορίστηκε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Στις 25 Μαΐου 2026, ένας 16χρονος και ένας 18χρονος είχαν χάσει τη ζωή τους στην ίδια περιοχή.

Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, επιστρέφοντας από την περιοχή της Θερμής προς τη Μυτιλήνη, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Οι δύο νέοι τραυματίστηκαν θανάσιμα.