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Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ατμόσφαιρα στην πρόβα τζενεράλε των «πρασίνων» στην Αυστρία (Βίντεο)

Φίλοι και των δυο ομάδων στο γήπεδο

Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ατμόσφαιρα στην πρόβα τζενεράλε των «πρασίνων» στην Αυστρία (Βίντεο)
EUROKINISSI
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Το τελευταίο του φιλικό πριν τα επίσημα ματς με την Μπάκσι για τα προκριματικά του UEFA Europa Conference League δίνει κόντρα στην Ραπιντ Βιέννης ο Παναθηναϊκός.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» Γιάκομπ Νίστρουπ έχει μια ακόμη ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας του πριν τα επίσημα κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν το μέλλον της ομάδας στην Ευρώπη.

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Παράλληλα, το φιλικό με τους Αυστριακούς έχει πανηγυρικό κλίμα λόγω της «αδελφοποίησης» ανάμεσα στους φίλους των δυο ομάδων.

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