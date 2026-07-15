Σδούκου: «Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική νίκη, είναι εγγύηση σταθερότητας»

Η αυτοδυναμία, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το κυβερνητικό έργο και το πολιτικό κλίμα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, στον Παραπολιτικά FM 90.1.

Η κ. Σδούκου ξεκίνησε τη συνέντευξή της αναφερόμενη στην απώλεια της Μάρως Κοντού, κάνοντας λόγο για «μια μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου», ενώ στάθηκε και στην πολιτική της διαδρομή ως βουλευτή και δημοτικής συμβούλου.

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Σχολιάζοντας την περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια, ανέφερε ότι οι επισκέψεις του στην περιφέρεια αποτελούν σταθερό στοιχείο της διακυβέρνησής του, από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Όπως είπε, πλέον παραδίδονται έργα που δρομολογήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αναφέροντας ως παραδείγματα τα εγκαίνια νέου Κέντρου Υγείας με μονάδα αιμοκάθαρσης και την επικείμενη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, παρέπεμψε στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας.

Αναφερόμενη στο πολιτικό κλίμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έκανε λόγο για προσπάθεια πόλωσης από την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά επί της ουσίας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή, ενώ ανέφερε ότι η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα πραγματικά ζητήματα και όχι σε αντιπαραθέσεις που, όπως είπε, απομακρύνουν το ενδιαφέρον από την ουσία.

Με αφορμή τη συζήτηση για την πρόταση περί 13ης σύνταξης, σημείωσε ότι, όταν εξετάστηκαν τα δημοσιονομικά δεδομένα, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες εφαρμογής της.

Ερωτηθείσα για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενων συνεργασιών, η κ. Σδούκου απάντησε ότι η συζήτηση βασίζεται σε διαδοχικά υποθετικά σενάρια και επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

Όπως ανέφερε, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές στη λήψη αποφάσεων, ενώ τόνισε ότι «η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική νίκη. Είναι εγγύηση σταθερότητας».