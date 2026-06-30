ΗΠΑ: Κύμα καύσωνα προβλέπεται μέχρι το Σάββατο – Πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα (Φωτογραφίες)

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφυκτιούν σήμερα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρίψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45°C λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές.

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Το κύμα καύσωνα έρχεται καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

It is summer, and yeah, summer can be hot, but this stretch of upcoming record-breaking heat from the Midwest to the East Coast will be particularly dangerous. This is due not only to the soaring daytime highs, but also the days-long duration of heat, and even morning lows that… pic.twitter.com/hbXBL2P7hq— National Weather Service (@NWS) June 30, 2026

Τα περισσότερα κτίρια είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού και ψύξης. Οι δημοτικές αρχές αρκετών μεγαλουπόλεων λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.

Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη στις ΗΠΑ, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Στη Νέα Υόρκη, η δημοτική αρχή έθεσε σε εφαρμογή ένα «άνευ προηγουμένου, ιστορικό» σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα, το οποίο περιλαμβάνει οχήματα διανομής νερού και προσωρινούς σταθμούς με συστήματα υδρονέφωσης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον μεταξύ της Πέμπτης και του Σαββάτου – της Ημέρας Ανεξαρτησίας – όταν οι διοργανωτές των εορταστικών εκδηλώσεων έχουν προαναγγείλει το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων στα χρονικά.