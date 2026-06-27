Λευκάδα: 52χρονη τουρίστρια σκοτώθηκε σε ιστιοπλοϊκό όταν την χτύπησε η μάτσα στον αυχένα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Λευκάδα όταν 52χρονη τουρίστρια σκοτώθηκε σε ιστιοπλοϊκό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilefkada η τουρίστρια έχασε τη ζωή της σε ιστιοπλοϊκό που ήταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς.

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Η μάτσα (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του). γύρισε απότομα και χτύπησε την άτυχη 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.