Έτσι προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 η Νορβηγία – Τα highlights της «μάχης» με την Ακτή Ελεφαντοστού
Τα γκολ του αγώνα
Ο «νόμος του Χάαλαντ» έστειλε τη Νορβηγία στους «16» του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τρίτξς 30/6.
Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε στο 86ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλας.
Έτσι, οι «Βίκινγκς» έκλεισαν ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής (5/7, 23:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο την πρόκριση στους Προημιτελικούς για πρώτη φορά στη Ιστορία τους.
πηγή στην Google
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