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Έτσι προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 η Νορβηγία – Τα highlights της «μάχης» με την Ακτή Ελεφαντοστού

Τα γκολ του αγώνα

Έτσι προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 η Νορβηγία – Τα highlights της «μάχης» με την Ακτή Ελεφαντοστού
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Ο «νόμος του Χάαλαντ» έστειλε τη Νορβηγία στους «16» του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τρίτξς 30/6.

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε στο 86ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλας.

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Έτσι, οι «Βίκινγκς» έκλεισαν ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής (5/7, 23:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο την πρόκριση στους Προημιτελικούς για πρώτη φορά στη Ιστορία τους.

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