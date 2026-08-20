Το τελευταίο “αντίο” στον Στέφανο Μάνο – Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρών

Τον Στέφανο Μάνο αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου συγγενείς φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Ο Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

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Ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της Πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομήσεις έως τις λεωφορειολωρίδες, αλλά και με μεγάλα έργα υποδομής που καθόρισαν την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, όπως το Μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα και η Αττική Οδός. Παράλληλα, οι απόψεις του, κυρίως για την οικονομία, προκάλεσαν πολιτικές αντιπαραθέσεις. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Σε προσωπικό επίπεδο ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και άλλοι.