Fake διαιτολόγοι και διατροφολόγοι – 10 μηνύσεις για παράνομη άσκηση επαγγέλματος 

«Μαϊμού» διαιτολόγοι και διατροφολόγοι δίνουν συμβουλές και υπόσχονται μαγικές λύσεις χωρίς να έχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών. Αποκτούν πελατεία κυρίως μέσα από διαφημίσεις στα social media και παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος, είτε για ιατρικούς λόγους είτε για να βελτιώσουν την εμφάνιση τους.

Θέμα δημόσιας υγείας

Ο Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος (ΣΔΔΕ) υπέβαλε 10 εγκλήσεις στις εισαγγελικές αρχές για περιπτώσεις ανθρώπων που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, εμφανίζονται ως διαιτολόγοι-διατροφολόγοι χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργούν πρακτικές μη πιστοποιημένες και αναγνωρισμένες και χρησιμοποιούν μηχανήματα και συσκευές που δεν παρέχουν εχέγγυα για τη σωματική υγεία των χρηστών.

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Οι 10 υποθέσεις αφορούν τη δραστηριότητα προσώπων στη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και το Νέο Ηράκλειο Αττικής, κυρίως όμως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το Facebook. Όπως υποστηρίζει ο σύλλογος χρησιμοποιούν τον τίτλο του διαιτολόγου-διατροφολόγου και διαφημίζουν σχετικές πράξεις χωρίς να διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και χωρίς να είναι μέλη του.

Το θεσμικό πλαίσιο

Η Πολιτεία, εισακούωντας τις χρόνιες εκκλήσεις του κλάδου, θέσπισε πρόσφατα με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου.

-Συστάθηκε ο «Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος» ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα της διαιτολογικής κοινότητας, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

-Εισήχθη ο ορισμός της διαιτολογικής και διατροφολογικής πράξης

-Ορίστηκαν αυστηρές ποινές για όποιον χρησιμοποιεί τον τίτλο του διαιτολόγου – διατροφολόγου, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή τα προβλεπόμενα για την άσκηση της διαιτολογίας – διατροφολογίας προσόντα, για όποιον εκτελεί πράξεις αρμοδιότητας διαιτολόγου – διατροφολόγου ή για όποιον διαφημίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την εκτέλεση διατροφολογικών πράξεων.

Ειδική πλατφόρμα καταγγελιών για τους πολίτες

Μετά την οριστικοποίηση του μητρώου μελών τον Μάϊο του 2026, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της δραστηριότητας των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα, χωρίς να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αμέσως δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (https://hdna.gr/anafores/) μέσω της οποίας, πολίτες, μέλη του Συλλόγου και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένες αναφορές για περιστατικά που ενδέχεται να αφορούν παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος, αντιποίηση επαγγελματικής ιδιότητας, παραπλανητική παροχή υπηρεσιών διατροφής ή άλλες πρακτικές που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

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«Ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος βρίσκεται σε συνεργασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την προάσπιση του κλάδου και την θωράκιση της δημόσιας υγείας» τονίζουν οι διατροφολόγοι.