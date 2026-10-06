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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στον Λόγγο Τρικάλων

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Φωτιά σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στον Λόγγο Τρικάλων
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στην περιοχή Λογγός Τρικάλων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 03:00.

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Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας για να συνδράμουν στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων .

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