Χρυσοχοΐδης: “Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο – Νεαροί Αιγύπτιοι οι περισσότεροι που κλέβουν αλυσίδες”

Στην προαναγγελία της προώθησης διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προχώρησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες, λέγοντας ότι: «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ». Σημείωσε, δε, ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες».

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Ερωτηθείς στη συνέχεια για τη μικροεγκληματικότητα και κυρίως το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «υπάρχει ένα πρόβλημα με Αιγύπτιους νεαρούς ανήλικους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των αιτούντων άσυλο. Γίνεται προσπάθεια να συλληφθούν και να απελαθούν, ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολλοί όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων αλλά και για να απελαθούν».

«Όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα, όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά τον ΚΟΜΒΟ, το νέο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «στόχος είναι να βελτιώσουμε τη ροή κατά 20-25% σε όλη την Αττική. Έχει στηθεί ένα κέντρο για την κυκλοφορία στη ΓΑΔΑ με 200 αστυνομικούς, γύρω στους 60-70 είναι σε μηχανές, αρκετοί είναι στα φανάρια και drones πετάνε πάνω από την Αττική ώστε να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία για να μην μπουκώνουν οι δρόμοι».

«Υπόσχομαι ότι κάθε μέρα και περισσότερο θα βελτιώνουμε την κίνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση ανευθυνότητα από ορισμένους που παρατάνε το αυτοκίνητό τους σε ώρες αιχμής για να πάρουν καφέ» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος τέλος στις γυναικοκτονίες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι «καθημερινά γίνονται 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και ένα 20%-30% γίνονται συλλήψεις. Μόνο πέρυσι έγιναν 13.000 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα και 1.000 είναι ήδη στη φυλακή και αυτό σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί δομές και διαδικασίες. Είναι δύσκολη υπόθεση αλλά κάθε 24ωρο σώζονται ζωές».