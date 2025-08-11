Αντώνης Σαμαράς: Ο σπαρακτικός επικήδειος για την κόρη του – “Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια”

Στιγμές ανείπωτου πόνου εκτυλίχθηκαν στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών για το τελευταίο αντίο στην κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον ίδιο, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κώστα να είναι συντετριμμένοι.

Ο Αντώνης Σαμαράς, λίγο προτού ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία και η άτυχη 34χρονη οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, εκφώνησε έναν σπαρακτικό επικήδειο, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης.

“Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο” είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

“Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς”.

“Γι’ αυτό ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο” κατέληξε, εμφανώς καταρρακωμένος.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το παρών πλήθος κόσμου από την πολιτική και την πολιτειακή ηγεσία του τόπου, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την 34χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζήτησε, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.