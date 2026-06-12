Το φρέαρ και τα μυστικά κάτω από την Ακρόπολη: Τα αρχαιολογικά ευρήματα της κατασκευής του Μετρό

Η κατασκευή του αθηναϊκού Μετρό δεν αποτέλεσε μόνο ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία αποκάλυψης πολύτιμων στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Κατά τη διάνοιξη της υπόγειας σήραγγας, και ειδικότερα για την ασφαλή διέλευση του εξορυκτικού μηχανήματος, γνωστού ως «μετροπόντικα», δημιουργήθηκε μια πιλοτική σήραγγα με αφετηρία τον σταθμό Σταθμός Ακρόπολη Μετρό. Η σήραγγα αυτή χωρίστηκε σε δύο σκέλη, βόρειο και νότιο, μήκους περίπου 300 μέτρων το καθένα.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με συμβατικά μέσα εκσκαφής, υπό τη συνεχή επίβλεψη αρχαιολόγων, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αρχαιολογικά κατάλοιπα. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών εντοπίστηκαν αρχαία ορύγματα, όπως πηγάδια και δεξαμενές, τα οποία είχαν καλυφθεί με υλικά πλήρωσης. Με την πρόοδο των εργασιών, τα υλικά αυτά κατέρρεαν συχνά στο δάπεδο της σήραγγας, αποκαλύπτοντας σημαντικά ευρήματα από το παρελθόν.

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Ήδη από την αρχαιότητα, μετά την παύση της αρχικής τους χρήσης, τα ορύγματα αυτά είχαν μετατραπεί σε χώρους απόρριψης άχρηστων αντικειμένων, πιθανόν προερχόμενων από τον καθαρισμό γειτονικών περιοχών. Μέσα σε αυτά συγκεντρώθηκαν αντικείμενα καθημερινής ζωής, τα οποία σήμερα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνήθειες και την υλική κουλτούρα των κατοίκων της εποχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λεγόμενο «φρέαρ αριθμός 68», το οποίο εντοπίστηκε κατά τις εργασίες και αποκαλύφθηκε όταν το περιεχόμενό του κατέρρευσε μέσα στη σήραγγα. Το φρέαρ αυτό περιείχε μεγάλο αριθμό αγγείων, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται στη βυζαντινή περίοδο. Συγκεκριμένα, περισυλλέχθηκαν 133 ακέραια αγγεία, όπως σταμνία, λάγηνοι, φλασκία, αμφορείς και οινοχόες, καθώς και εκατοντάδες θραύσματα κεραμικών.

Εκτός από τα πήλινα αγγεία, βρέθηκαν επίσης οστέινα μικροαντικείμενα, τμήματα λύχνων, οστά, όστρεα, υφαντικά βάρη, αλλά και σπαράγματα γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών. Το σύνολο αυτών των ευρημάτων αποδεικνύει τη διαχρονική κατοίκηση και δραστηριότητα στην περιοχή, φωτίζοντας πτυχές της καθημερινότητας και της οικονομικής ζωής των κατοίκων της αρχαίας και βυζαντινής Αθήνας.

Όλα τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν από το φρέαρ 68, όπως και από τα υπόλοιπα φρέατα της ανασκαφής, συγκεντρώθηκαν από τους αρχαιολόγους, συντηρήθηκαν, καταγράφηκαν και σήμερα φυλάσσονται στις αποθήκες της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες του παρελθόντος και αποδεικνύουν πως κάτω από τη σύγχρονη πόλη της Αθήνας κρύβεται ένας ανεκτίμητος ιστορικός θησαυρός, που συνεχίζει να αποκαλύπτεται ακόμη και μέσα από έργα σύγχρονης υποδομής.