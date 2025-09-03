Το DEBATER έβγαλε τα ημερομήνια – Δείτε τι καιρό θα έχουμε φέτος

Τα ημερομήνια, η λαϊκή παράδοση πρόγνωσης καιρού που κρατάει από την αρχαιότητα, «μίλησαν» και φέτος. Το DEBATER κατέγραψε τις παρατηρήσεις και παρουσιάζει τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, όπως τις υπαγορεύει η φύση.

Η ιστορία των ημερομηνίων

Σύμφωνα με το έθιμο, ο καιρός των πρώτων δώδεκα ημερών του Αυγούστου καθορίζει το πώς θα εξελιχθούν οι δώδεκα μήνες του χρόνου. Κάθε μέρα «αντιστοιχεί» σε έναν μήνα. Οι παρατηρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία, την κατεύθυνση των ανέμων, την υγρασία και τα σύννεφα. Πρόκειται για μια πρακτική που περνά από γενιά σε γενιά, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, και αν και δεν έχει επιστημονική βάση, παραμένει ζωντανή στο ελληνικό λαϊκό ημερολόγιο.

Οι προβλέψεις για φέτος

Σύμφωνα με τις καταγραφές που κάναμε ο καιρός για τη νέα χρονιά αναμένεται ως εξής:

• Σεπτέμβριος: Δροσερός, με σύννεφα και ανέμους.

• Οκτώβριος: Δροσερός, με αρκετή συννεφιά και δυνατούς ανέμους.

• Νοέμβριος: Λίγο δροσερός, σχεδόν καθαρός με ελαφρύ αεράκι.

• Δεκέμβριος: Ήπιος, χωρίς σύννεφα, με λίγο αέρα.

• Ιανουάριος: Συννεφιασμένος και ανεμώδης.

• Φεβρουάριος: Καθαρός ουρανός, ήλιος και ελαφρύ αεράκι.

• Μάρτιος: Στην αρχή συννεφιά και άνεμοι, στη συνέχεια ηλιοφάνεια με δυνατούς βορειάδες.

• Απρίλιος: Ξεκινά με καλό καιρό, αλλά στη συνέχεια φέρνει σύννεφα και ανέμους.

• Μάιος: Συννεφιασμένος, με πολύ αέρα και πιθανές βροχές.

• Ιούνιος: Δροσερός, με σύννεφα και ίσως βροχή.

• Ιούλιος: Δροσερός για την εποχή.

Άρα σύμφωνα με αυτά που καταγράψαμε οι χειρότεροι μήνες καιρικά θα είναι ο Οκτώβριος, ο Ιανουάριος, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος.

Η ουσία της παράδοσης

Όπου γίνεται αναφορά σε «αέρα», εννοούνται οι γνωστοί βορειάδες, που δροσίζουν το καλοκαίρι και συχνά επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα. Παρότι τα ημερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική πρόβλεψη, παραμένουν για πολλούς Έλληνες ένας αγαπημένος οδηγός και κομμάτι της λαϊκής μας σοφίας.