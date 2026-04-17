Κατάρ και Τουρκία υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και συζήτησαν «διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και την προώθηση διπλωματικών λύσεων».

«Η Αυτού Υψηλότητα ο Εμίρης και η Αυτού Εξοχότητα ο Τούρκος Πρόεδρος επαίνεσαν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν σε αυτό το θέμα και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Amiri Diwan του Κατάρ.

Οι ηγέτες είχαν συνομιλίες στο περιθώριο του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας.