Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά – Συνελήφθησαν τρεις Τούρκοι

Σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή 17/4.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε -2- οικίες στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -5- αυτοσχέδια τσιγάρα εμπλουτισμένα με κάνναβη και διαπιστώθηκε ότι υπήκοος Τουρκίας, ηλικίας 39 ετών στερείται τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Ειδικότερα, για τα αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη, κατηγορούνται -2- υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 24 και 31 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Διοικητικής Απέλασης, ενώ για τον 39χρονο Τούρκο, που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, θα οδηγηθεί με τη σχετική δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.