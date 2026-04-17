Καιρός: Τελειώνει η σκόνη το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πότε χαλάει ξανά

Από αύριο, Σάββατο (18/04), ο καιρός βελτιώνεται, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι μετεωρολόγοι σε πρόγνωση τους, απομακρύνεται σταδιακά και η σκόνη από την ατμόσφαιρα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς στην πρόγνωση του για τον καιρό, από αύριο σταδιακά βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, ενώ στα νησιά θα σημειωθούν λίγες βροχές το πρωί και στα ηπειρωτικά τοπικές μπόρες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ αναμένεται να μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή (19/04), ο καιρός αναμένεται να είναι καλός, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, από την Δευτέρα αναμένεται να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο μετεωρολόγος, από Τρίτη φαίνεται πως ο καιρός αλλάζει, με βροχές στα βόρεια της χώρας, οι οποίες Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται πως θα επηρεάσουν αρκετές ακόμα περιοχές.

Πρόγνωση καιρού από 17 Απριλίου 2026

👉Σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο και μετά, με ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες και τοπικές απογευματινές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικάhttps://t.co/MJ8ObSmbm0 μέσω @YouTube— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 17, 2026

Αρναούτογλου: Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει ο καιρός

Ο Σάκης Αρναούτογλου για την επόμενη εβδομάδα – μετά τις 22 Απριλίου – προβλέπει αλλαγή στον καιρό, με βροχή και καταιγίδες, όπου ξεκινάει από τη βόρεια Ελλάδα και έπειτα επεκτείνεται στην υπόλοιπη χώρα.

Ειδικότερα, στη βόρεια Ελλάδα προβλέπεται επιδείνωση από την Τρίτη, από το απόγευμα και μετά, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23–24 βαθμούς, με πτώση όμως στη βόρεια χώρα από το απόγευμα.

Ωστόσο μετά τις 26-27 του μήνα, ο καιρός δείχνει τάση βελτίωσης.