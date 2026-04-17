Βροχερός ο καιρός σήμερα, πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες – Αφρικανική σκόνη στα νοτιοανατολικά

Συννεφιά, βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας περιλαμβάνει το “μενού” του καιρού για σήμερα Παρασκευή 17/4.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως την ανατολική) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.