Κρήτη: Ισχυροί άνεμοι πλήττουν το νησί – Παρασύρθηκε αυτοκίνητο (Εικόνες)

Οι κάτοικοι στη νότια Κρήτη είναι αντιμέτωποι με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στις περιοχές.

Λόγω των ισχυρών ανέμων στην Κρήτη, στη Μεσαρά έπεσαν δέντρα. Η Πυροσβεστική στη διάρκεια της νύχτας προχώρησε στην κοπή τεσσάρων δέντρων, τα οποία από την ένταση των ανέμων «λύγισαν» στο Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο του δήμου Φαιστού.

Στον Ζάρο την ίδια ώρα παρασύρθηκε ένα αυτοκίνητο από τις ισχυρές ριπές του ανέμου και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Μάλιστα έχει καλέσει τους ιδιοκτήτες αλιευτικών και μικρών σκαφών να λάβουν μέτρα για την ασφαλή πρόσδεση τους. Επίσης τους συμβουλεύει για όσο διάστημα διαρκών τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αποφύγουν να βγουν από το λιμάνι.