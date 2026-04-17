Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την αρπαγή ενός 7χρονου από τον πατέρα του

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 16/4 στην Θεσσαλονίκη όταν σημειώθηκε γονική αρπαγή ενός 7χρονου από τον πατέρα του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση του ανήλικου Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies Μάθετε περισσότερα για το Amber Alert Hellas http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:ambert-alert-hellas

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευση «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:[email protected]

