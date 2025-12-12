Την Δευτέρα συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής – “Εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία”

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχίσει την πρόταση της επί των κατηγοριών για την Χρυσή Αυγή η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η κ. Στεφανάτου έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει λεπτομερώς τη βίαιη δράση της Χρυσής Αυγής όπως καταγράφεται από το 1990 και μετά, δίνοντας μεγάλη έκταση στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του καθηγητή Ιστορίας, σήμερα, Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων για την οποία καταδικάστηκε το τότε πρωτοπαλίκαρο της οργάνωσης «Περίανδρος».

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι στην υπόθεση Κουσουρή και στην δολοφονία Φύσσα οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν «πολιτική δίωξη».

Προηγουμένως, η ίδια είχε αναπτύξει επιχειρήματα για το πως η δράση του νεοναζιστικού μορφώματος υποκινούταν μόνο από την ιδεολογία χρησιμοποιώντας το εκλογικό υπόβαθρο ως βιτρίνα για να τελέσει τις εγκληματικές του πράξεις.

Η αγόρευση της κ. Στεφανάτου

Η κ. Στεφανάτου ανέπτυξε με λεπτομέρειες την διαδρομή του ιδρυτή και αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Αναφέρθηκε εκτενώς επίσης και στο θέμα του καταστατικού της Χρυσής Αυγής.

«Πάντα έχω την απορία γιατί άνθρωποι πραγματικά ευφυείς θεωρούν όλους τους άλλους ηλίθιους» είπε η Εισαγγελέας αναφερόμενη στην προσπάθεια κατηγορουμένων για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης να κρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους. «Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία» είπε.

«Όταν κοιτάμε το Άουσβιτς βλέπουμε το τέλος της διαδικασίας» ανέφερε η κ. Στεφανάτου, επικαλούμενη παλαιότερη ανακοίνωση του Ιστορικού Μουσείου Άουσβιτς – Μπιργκεναου στην οποία τονίζεται ότι έχει προηγηθεί μια πορεία απάνθρωποποίησης και απαξίωσης κοινωνικών ομάδων. «Κατσαρίδες» έλεγαν κατηγορούμενοι, είπε η Εισαγγελέας.

«Το γεγονός ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει, δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο και τις καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού. Την στοχοποίηση μειονοτήτων, την κοινωνική απαξία που μετατρέπεται σε στίγμα και επιζητείται η εξόντωσή τους» σημείωσε η κ. Στεφανάτου, υπογραμμίζοντας πως η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν άλλαξε ποτέ.

Στην διάρκεια της αγόρευσής της η εισαγγελέας επικαλέστηκε σωρεία δηλώσεων και κείμενα του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων καταδικασμένων πρωτόδικα για την ηγεσία, που αναφέρονται σαφώς στη ναζιστική ιδεολογία. «Ο Μιχαλολιάκος λέει “είμαστε ναζιστές” και σημειώνει πόσο απεχθάνονται τις εκλογές και την Δημοκρατία» είπε η Εισαγγελέας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εισαγγελική λειτουργός στην ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής, την πλήρη υποταγή των μελών στον κεντρικό σχεδιασμό της οργάνωσης και την αδιάλειπτη ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης για όσα συμβαίνουν. Έτσι διάβασε σειρά εσωτερικών εγκυκλίων και κανονισμών που, όπως είπε η κ. Στεφανάτου, «τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης».