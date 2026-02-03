Τι συμβαίνει με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και παίρνουν φωτιά εν κινήσει – 7 περιστατικά από πέρυσι τον Μάρτιο

Επτά περιστατικά έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025 έως και σήμερα Τρίτη 3/2 με αστικά λεωφορεία να παίρνουν φωτιά εν κινήσει, με τον προβληματισμό να είναι διάχυτος.

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Σίνδο, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστούν ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες.

Από αυτά τα επτά περιστατικά, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα τέσσερα αφορούν οχήματα συγκεκριμένης μάρκας – τρία που ανήκουν στα ΚΤΕΛ και ένα στον ΟΑΣΘ – τα οποία έχουν αποκτηθεί μέσω leasing από τη Γερμανία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του πετρελαιοκινητήρα.

Τα ακριβή αίτια αυτών των περιστατικών παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για μηχανολογικές βλάβες, καθώς τα λεωφορεία βρίσκονταν εν κινήσει όταν ξέσπασε η φωτιά.

Παράγοντες όπως η καθημερινή κάλυψη μεγάλων αποστάσεων από μεταχειρισμένα οχήματα φαίνεται πως συμβάλλουν στην υπερθέρμανση και, κατ’ επέκταση, στην πρόκληση πυρκαγιάς. Όπως τονίζεται, σε κανένα περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα, περιορίζοντας τις φλόγες.

Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν της 30ής Ιανουαρίου, όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Ψελλού και Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες κατάφεραν να αποβιβαστούν έγκαιρα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Ζητούν «βιβλίο βλαβών» για κάθε όχημα

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., Παύλος Κοζκόζης, μεταφέρει την έντονη ανησυχία των οδηγών μέσω του DEBATER, επισημαίνοντας ότι από το 2024 έχει τεθεί επανειλημμένα το αίτημα για καθιέρωση «βιβλίου βλαβών» σε κάθε λεωφορείο.

Σε αυτό, όπως εξηγεί, οι οδηγοί θα καταγράφουν καθημερινά τις δυσλειτουργίες, ώστε την επόμενη ημέρα να ελέγχονται από τεχνικούς.

Παρά τις σχετικές δεσμεύσεις σε συσκέψεις με τον ΟΣΕΘ και παρουσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το ζήτημα δεν έχει προχωρήσει, ενώ οι επανειλημμένες επιστολές προς το Υπουργείο δεν έλαβαν απάντηση.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Όπως αναφέρει ο ίδιος, από το 2022 έως σήμερα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 15 περιστατικά πυρκαγιάς σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

Τονίζει πως τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβάνονται συστηματικά από το 2019, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για επιβάτες, οδηγούς και πολίτες. Καλεί, τέλος, την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό δικαίωμα.

Η διαφορετική άποψη της διοίκησης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Όπως δηλώνει, στο DEBATER, τα οχήματα, παρότι δεκαετίας, δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και προβλέπεται να αντικατασταθούν πριν φτάσουν στο όριο απόσυρσης, με την προμήθεια 100 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων σε συνεργασία με το Υπουργείο.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό, έκανε λόγο για ηλεκτρονική εκκένωση με δύο επιβάτες εντός του οχήματος, ενώ σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται περίπου 5.000 παρόμοια συμβάντα ετησίως. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μεμονωμένα και περιστασιακά περιστατικά, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας.