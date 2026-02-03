Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν οδηγός και επιβάτες (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2 στη Σίδνο της Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το λεωφορείο βρισκόταν κοντά στην έξοδο για ΤΕΙ, με τον οδηγό και τουυς τρεις επιβάτες ευτυχώς να προλαβαίνουν να το εγκαταλείψουν, χωρίς να τραυματίζονται.

Δείτε βίντεο του rthess.gr από το σημείο:

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ επί τόπου για την κατάσβεσή της έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες.

Το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς, ενώ αιτία της φωτιάς φέρεται να ήταν πρόβλημα στον κινητήρα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή 30/1, ακόμα ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Και σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός πρόλαβε και το εγκατέλειψε, χωρίς να τραυματιστεί.