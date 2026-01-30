Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο – Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε το όχημα (εικόνα +βίντεο)

Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Δείτε βίντεο από την στιγμή που πήρε φωτιά το όχημα

(ΛΙΑ ΦΩΚΑ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:59

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/1) στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η ΠυροσβεστικήΥπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40 το πρωί, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του.

Θεσσαλονίκη
(ΛΙΑ ΦΩΚΑ/ EUROKINISSI)

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

