Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο – Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε το όχημα (εικόνα +βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/1) στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η ΠυροσβεστικήΥπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40 το πρωί, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του. (ΛΙΑ ΦΩΚΑ/ EUROKINISSI)

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.