Τι οδήγησε την πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή στην αυτοκτονία μέσα στις φυλακές – Το δράμα των παιδιών της

Δεν έχει τέλος το δράμα των δύο ανήλικων παιδιών του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί πέρυσι στην Άγια Παρασκευή, μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους.

Το βράδυ της Πέμπτης 4/6 η 44χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή, που θεωρήθηκε ηθική αυτουργός στη δολοφονία του, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις τουαλέτες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

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Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε δήλωσή του στο DEBATER, τα δύο παιδιά της γυναίκας παραμένουν όλον αυτόν τον καιρό από τη σύλληψη της μητέρας τους και μετά σε δομή και πλέον έμειναν ορφανά.

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της προκαλεί βαθιά θλίψη και αναδεικνύει το τραγικό μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Ανεξάρτητα από τη δικαστική της εξέλιξη, το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απώλεια και των δύο γονέων τους συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον τους» ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος και πρόσθεσε:

«Η προτεραιότητα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή τους. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος πατέρα ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των ανιψιών του και να τους προσφέρει την αναγκαία οικογενειακή στήριξη σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Παρά ταύτα, τα παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε δομή προστασίας ανηλίκων, καθώς εκκρεμεί η απόφαση της αρμόδιας Πρωτοδίκου Αθηνών σχετικά με τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και τον ορισμό του οριστικού επιτρόπου τους. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια σε δύο παιδιά που έχουν ήδη βιώσει ακραία τραυματικά γεγονότα και έχουν ανάγκη από άμεση σταθερότητα και οικογενειακή φροντίδα».

«Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει η δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης της καθημερινότητάς τους» τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, πριν από λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα που αναγνώριζε ως ηθική αυτουργό του εγκλήματος την 43χρονη.

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Ίσως, λοιπόν, η εξέλιξη αυτή να συνέβαλε στην απόφασή της να αυτοκτονήσει, καθώς η ίδια φέρεται να θεωρούσε ότι αδικείται και ότι η διαδικασία θα παρατεινόταν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να παραμένει για μεγάλο διάστημα προφυλακισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η 44χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη από συγκρατούμενές της στον χώρο των κοινών μπάνιων των φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο από σεντόνι και σεντόνι και είχε κρεμαστεί.

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Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, άφησε και ένα σημείωμα προς τα παιδιά της και προς τους δικηγόρους της, στο οποίο περιέγραφε οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες μετά τον θάνατό της.

Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025 στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

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Λίγες μέρες αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν για την υπόθεση 5 άτομα.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν η 44χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφος της 44χρονης ως φυσικός αυτουργός και ακόμα τρεις άντρες ως συνεργοί.

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Οι λόγοι πίσω από την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.