Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή

Τέλος στην ζωή της έβαλε η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κρατούμενη χρησιμοποίησε σεντόνι που υπήρχε στο κελί της για να βάλει τέλος στην ζωή της. Κατά τις ίδιες πηγές, την εντόπισαν νεκρή μέσα στο μπάνιο.

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Να θυμίσουμε ότι η 44χρονη γυναίκα που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του πρώην συζύγου της στις 4 Ιούλιου 2025 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Το χρονικό της δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή όταν ο καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, που είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο στο επάγγελμα, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, λίγο πριν τα παραλάβει.



Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης έως τώρα, η πρώην σύζυγος του 43χρονου πίεζε τον νυν σύντροφό της να βρει πρόθυμους να χτυπήσουν επί πληρωμή τον πρώην σύζυγό της. Έτσι, στο άγριο έγκλημα συμμετείχαν συνολικά ακόμη 4 άτομα, ανάμεσα τους και ο σύντροφος της 44χρονης.

Η 43χρονη Ελληνίδα πρώην σύζυγος του θύματος φέρεται να είναι η ηθική αυτουργός της δολοφονίας, με τον 35χρονο σύντροφό της να αναλαμβάνει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δολοφονία εκτελέστηκε με τη βοήθεια τριών αλλοδαπών συνεργών, δυο Αλβανών και ενός Βούλγαρου, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για συνέργεια.

Η 43χρονη φέρεται να έπεισε τον σύντροφό της να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της, ενώ οι τρεις αλλοδαποί φέρονται να μετέφεραν τον δράστη και να του έδωσαν το όπλο που χρησιμοποίησε για να εκτελέσει τον Πολωνό καθηγητή.

Για να εξασφαλίσει άλλοθι, ο δράστης φρόντισε την ημέρα της δολοφονίας να βρεθεί στο Ναύπλιο, όπου και εμπιστεύθηκε το κινητό του τηλέφωνο στον Βούλγαρο κατηγορούμενο. Οι δύο Αλβανοί τον μετέφεραν από το Ναύπλιο στην Αγία Παρασκευή, όπου και ο ένοπλος έστησε καρτέρι στο θύμα του.

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Το κουβάρι της υπόθεσης ξετύλιξαν οι αρχές εντοπίζοντας το όχημα των δραστών αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό. Έτσι οι αστυνομικοί συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία και κατάφεραν να φτάσουν στον δράστη.

Το κίνητρο της δολοφονίας αποδίδεται τόσο σε οικονομικούς λόγους όσο και στις δικαστικές διαφορές που είχαν οι δύο πρώην σύζυγοι όσον αφορά την επιμέλεια των δύο παιδιών τους. Απόφαση δικαστηρίου επέτρεπε στον καθηγητή να παίρνει τα δύο παιδιά του στο εξωτερικό, όπου διέμενε. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες το κύριο κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται με την διαμάχη για οικονομικές διαφορές που είχαν από δύο εταιρείες που είχαν στήσει μαζί στην Αμερική, όταν ήταν ζευγάρι.

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Οι τέσσερις άνδρες έχουν ομολογήσει την ενοχή τους και έχουν περιγράψει το ρόλο της γυναίκας, η οποία εξακολουθούσε μέχρι να βάλει τέλος στην ζωή να αρνείται τις κατηγορίες.



