Δημητρακόπουλος για την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή: “2 ανήλικα παιδιά έμειναν χωρίς γονείς”

Στα δύο ανήλικα παιδιά που είναι πλέον χωρίς γονείς και παραμένουν σε δομή προστασίας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον μετά την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί πέρυσι στην Αγία Παρασκευή.

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι η 44χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή που είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας του αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί την οικογένεια του 43χρονου μίλησε στο DEBATER.

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«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της προκαλεί βαθιά θλίψη και αναδεικνύει το τραγικό μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Ανεξάρτητα από τη δικαστική της εξέλιξη, το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απώλεια και των δύο γονέων τους συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον τους» ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος και πρόσθεσε:

«Η προτεραιότητα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή τους. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος πατέρα ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των ανιψιών του και να τους προσφέρει την αναγκαία οικογενειακή στήριξη σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Παρά ταύτα, τα παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε δομή προστασίας ανηλίκων, καθώς εκκρεμεί η απόφαση της αρμόδιας Πρωτοδίκου Αθηνών σχετικά με τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και τον ορισμό του οριστικού επιτρόπου τους. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια σε δύο παιδιά που έχουν ήδη βιώσει ακραία τραυματικά γεγονότα και έχουν ανάγκη από άμεση σταθερότητα και οικογενειακή φροντίδα».

«Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει η δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης της καθημερινότητάς τους» τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην σύζυγος του καθηγητή βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στις κοινόχρηστες τουαλέτες των φυλακών με ένα σεντόνι, το οποίο χρησιμοποίησε ως θηλιά.

Στις φυλακές Κορυδαλλού κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως ήταν ήδη αργά. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα άφησε σημείωμα προς τα παιδιά της και στους δικηγόρους της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

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Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025 στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

Λίγες μέρες αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν για την υπόθεση 5 άτομα.

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Συγκεκριμένα συνελήφθησαν η 44χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφος της 44χρονης ως φυσικός αυτουργός και ακόμα τρεις άντρες ως συνεργοί.

Οι λόγοι πίσω από την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.