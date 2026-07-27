Σύρος: Στις κλήσεις και τα μηνύματα ψάχνουν απαντήσεις για τον φόνο της διασώστριας – Κομβική η ιατροδικαστική

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις έρευνες των Αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Αύριο Τρίτη 28/7, το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών, για να δώσουν εξηγήσεις.

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Ο 41χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός της διασώστριας συνέβη επειδή βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας.

Με τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο να είναι πολλά, θεωρείται κομβική η ιατροδικαστική έκθεση.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Μαρία Καζαντζάκη, έχει όλη τη δικογραφία στα χέρια της και θεωρεί ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο τα ιατροδικαστικά πορίσματα που θα γίνουν γνωστά το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως αναμένεται να ανοίξουν τόσο οι τηλεφωνικές όσο και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων πλευρών, τα οποία αναμένεται να “φωτίσουν” περισσότερο την υπόθεση.

Όπως επισημαίνει, η διασώστρια δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιτεθεί ή να ακινητοποιήσει κάποιον. «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα» δήλωσε.

Με το ιατροδικαστικό πόρισμα θα αποσαφηνιστεί ποια από τα χτυπήματα ήταν τα σοβαρά και καίρια για τη ζωή της 42χρονης και αν ο θάνατος προήλθε από το πισώπλατο μαχαίρωμα του 41χρονου ή από κάποιο αντικείμενο που εκσφενδόνισε πάνω της.

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Την ίδια ώρα, με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα αναλυθούν οι επικοινωνίες στα τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να διαπιστωθούν οι τυχόν επαφές ή τι είδους σχέση είχαν μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 25/7 πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων.

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Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του περιέγραψαν όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψαν αντιφάσεις.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και απόπειρα ληστείας που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι περίπου 10 ημέρες πριν από το φονικό περιστατικό.

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Στενή φίλη της 42χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε το θύμα ως έναν άνθρωπο που βοηθούσε τους γύρω του και απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού με σκοπό τη ληστεία.

«Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλή φίλη, δοτική. Δεν υπήρχε κακία μέσα της. Πολύ καλή μητέρα, ώριμη, υπεύθυνη. Βοήθαγε πάρα πολύ τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι η 42χρονη δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και εξέφρασε την απορία της για τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την παρουσία της στο σπίτι του ζευγαριού.