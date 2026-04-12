Θρήνος στον Βόλο: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στο οδόστρωμα, αυτή τη φορά στον Βόλο, όταν 23χρονος έχασε την ζωή του ύστερα από τροχαίο τα ξημερώματα Κυριακής (12/4).

Όπως μετέδωσε magnesianews, ο νεαρός οδηγούσε τη μηχανή του στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 4 τα ξημερώματα και ο οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.