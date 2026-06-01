ΕΠΟ για Μάριο Οικονόμου: Ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελο του

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του Μάριου Οικόνομου σε ηλικία 33 ετών.

Συγκεκριμένα, με μήνυμα της η ΕΠΟ αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου μιλώντας για το ήθος αλλά και το χαμόγελο του.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε…