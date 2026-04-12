Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο πατέρας του 3χρονου που οδηγούσε το μοιραίο ΙΧ – Ποια η κατάσταση υγείας της μητέρας

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καβάλας μετά τον θάνατο του 3χρονου παιδιού σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα του Σαββάτου (12/4).

Ο 28χρονος πατέρας του 3χρονου παιδιού φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του 28χρονου οι οποίοι τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραυματίας είναι και ο 51χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το παιδί βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στην αγκαλιά της μητέρας του, γεγονός που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Σοβαρά και η μητέρα του παιδιού

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή το τρίχρονο αγγελούδι.

Την ίδια ώρα η μητέρα του παιδιού είναι σοβαρά τραυματισμένη και υπεβλήθη σε χειρουργείο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και το δεκάχρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Ο πατέρας και παράλληλα οδηγός του οχήματος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί

Ο οδηγός άλλου αυτοκίνητου παρέμεινε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε μετωπική σύγκρουση, αλλά πως ο οδηγός του άλλου οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το δυστύχημα

«Την 11-4-2026 και 12:48΄, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός και επέβαιναν μία 27χρονη ημεδαπή και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».