Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού
Το μήνυμα του Τελ Αβίβ
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού το απόγευμα της Δευτέρας 1/6.
«Ο Στρατός Άμυνας προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής της Νότιας Περιφέρειας στη Βηρυτό και τους καλεί να εκκενώσουν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια.
Εάν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες προς πόλεις και κωμοπόλεις του Ισραήλ, ο Στρατός Άμυνας θα ανταποκριθεί στοχεύοντας στόχους στη Νότια Περιφέρεια.
Το Κράτος του Ισραήλ δεν πολεμά τον λαό του Λιβάνου, αλλά την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ» αναφέρει η ανακοίνωση.
Πριν από λίγες ώρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.
