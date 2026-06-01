ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

Το μήνυμα του Τελ Αβίβ

Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού το απόγευμα της Δευτέρας 1/6.

«Ο Στρατός Άμυνας προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής της Νότιας Περιφέρειας στη Βηρυτό και τους καλεί να εκκενώσουν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια.

Εάν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες προς πόλεις και κωμοπόλεις του Ισραήλ, ο Στρατός Άμυνας θα ανταποκριθεί στοχεύοντας στόχους στη Νότια Περιφέρεια.

Το Κράτος του Ισραήλ δεν πολεμά τον λαό του Λιβάνου, αλλά την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Πριν από λίγες ώρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

