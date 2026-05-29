Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 47χρονος από ανακοπή – Κατέρρευσε από το άγχος για την κόρη του που έδινε πανελλαδικές

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 29 Μαΐου στη Νέα Ιωνία Βόλου, καθώς βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του ένας 47χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης χώρου εστίασης, από τον μικρό του γιο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 47χρονος υπέστη ανακοπή. Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.