Πάτρα: Σε σήμανση έργων έπεσε η μηχανή πατέρα και γιου – Συγκλονίζει φίλος του 17χρονου, “Ήταν το καλύτερο παιδί”

Σε πινακίδα σήμανσης έργων προσέκρουσε η μοιραία μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του στο τροχαίο δυστύχημα που έχει σοκάρει την Πάτρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας να ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Την ίδια στιγμή, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος».

Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Πάτρα μετά το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης της Αχαϊάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα του 52χρονου στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπήκε στο επίκεντρο της αστυνομίας το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Μετά το δυστύχημα, στελέχη της Τροχαίας πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό της συσκευής καταγραφής, καθώς γνώριζαν ότι ο οδηγός συνήθιζε να χρησιμοποιεί κάμερα στις διαδρομές του. Η συσκευή βρέθηκε και μεταφέρθηκε για εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Όμως, σύμφωνα με το tempo24.news, η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βίντεο από το κρίσιμο χρονικό σημείο του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ως ιδιαίτερα δύσκολο, αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Όπως λένε, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση, το πέρασμα στενεύει σε συγκεκριμένο σημείο, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οδηγούς. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, μαζί με τα στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

Βαρύ πένθος για τον 17χρονο στην Πάτρα: “Ήταν το καλύτερο παιδί”

Ο θάνατος του 17χρονου Κωνστντίνου έχει βυθίσει στη θλίψη όσους τον γνώριζαν. «Ήταν το καλύτερο παιδί…» ανέφερε συγκινημένος ο φίλος του. Όπως μεταφέρει όλοι οι συμμαθητές του είναι συγκλονισμένοι, φίλοι αλλά και οι συναθλητές του στην Παναχαϊκή.

Η κηδεία του 17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει την Πέμπτη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι επρόκειτο για αθλητική οικογένεια, αφού και η μητέρα του άτυχου Κωνσταντίνου ήταν αθλήτρια του βόλει, ενώ η αδερφή του είναι κολυμβήτρια.